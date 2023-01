Suosittu The Voice of Finland starttaa jälleen – Mukana kisassa on myös tuttu kasvo Ylivieskasta



Kati Saarilampi kisaa The Voice of Finlandin uudella tuotantokaudella. Saku Tiainen

Suositun The Voice of Finlandin uusi tuotantokausi alkaa Nelosella ja Ruudussa perjantaina 27. tammikuuta. Suomen suurimmaksi laulukilpailuksi mainostetussa ohjelmassa riittää jännitettävää myös Kalajokilaaksossa, sillä kisaan on päässyt mukaan ylivieskalainen Kati Saarilampi.