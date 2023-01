Vääntö turpeen polttamisesta jatkuu Ylivieskassa – "Pientalojen lämmittäminen turpeella on aika ajoin lämmittänyt myös tunteita", toteaa Ismo Kunelius pääkirjoituksessaan

Pientalojen lämmittäminen turpeella on aika ajoin lämmittänyt myös tunteita, varsinkin taajama-alueilla.

Se on ymmärrettävää, sillä pientaloissa lämmitykseen käytettävät laitteet eivät välttämättä ole päästöjensä kanssa yhtä hyvin varustettuja ja mitattuja kuin ammattikäytössä olevat tarkan sääntelyn alaiset järjestelmät.

Ylivieska ei ole ainoa paikka, jossa turpeenpoltto on synnyttänyt ongelmia naapurustossa. Savu- ja hajupäästöistä on kiistelty erinäisissä yhteyksissä, ja erimielisyyksien ratkaisut ovat venyneet valitusprosessien mukana.

Ylivieskan kaupunki on hakenut ratkaisua tilanteeseen uudistetuissa ympäristönsuojelumääräyksissään. Kaupunginvaltuusto hyväksyi syksyllä uudistetut ympäristönsuojelumääräykset, jotka kieltävät turpeen käyttämisen polttoaineena pientalon lämmityksessä taajaan asutulla alueella. Määräysten mukaan turpeen käyttö on korvattava hyväksyttävällä polttoaineella, kuten puulla. Takarajaksi asetettiin ensi elokuun loppu, mutta tuo takaraja on nyt siirtymässä, koska valtuuston päätöksestä on tehty valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Nyt tehty valitus koskee yhtä kohtaa laajoissa ympäristönsuojelumääräyksissä, mutta valituksen ratkaisun odottaminen saattaa viivästyttää kaikkien uusien määräysten käyttöönottoa.

Se on sinällään harmillinen juttu, sillä määräykset koskevat monia eri asioita. Kaupunki sai valmisteluvaiheessa määräyksistään lausuntoja ja mielipiteitä, joiden perusteella niihin lisättiin muun muassa juuri turpeen käytön korvaaminen muulla hyväksyttävällä polttoaineella taajamassa.

Lausuntojen perusteella määräyksiin lisättiin myös kasvaneeseen rottaongelmaan liittyviä kohtia, joissa otettiin kantaa esimerkiksi kiinteistön omistajien vastuuseen haittaeläinten torjunnassa.

Turvekiistat ovat yksi pitkäaikainen ja ikävä kiistakapula, joka on noussut näkyvästi esille, mutta itse ympäristönsuojelumääräykset ovat laaja ja seikkaperäinen kokonaisuus, joka koskee kaikkia kaupunkilaisia. Siksi olisi suotavaa, että mahdollisimman moni perehtyisi uusiin määräyksiin – ja että mahdollisimman monella olisi mahdollisuus niihin perehtyä.

Se on koko kaupungin etu.

Ismo Kunelius

