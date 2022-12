Lehtosen Kalle ottaa mielipidekirjoituksessa kantaa keskustan tilanteeseen: "Keskustalaisuus on saatu äidin maidosta, nyt on ikään kuin vieroitus käynnissä"



Kyllä puolueiden on valittava joku selvä tavoite. Jos aikoo olla kaikkien puolella, niin hallitusvastuu pudottaa maan tasalle, Lehtosen Kalle kirjoittaa mielipidekirjoituksessaan.

Keskustapuolue mielletään maanviljelijäin puolueeksi, heitä on enää vain muuta prosentti kansasta. Keskustalaisuus on saatu äidin maidosta, nyt on ikään kuin vieroitus käynnissä.