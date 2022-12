Sieviläiselle Timo Hietalalle nahkaesineiden valmistaminen on harrastus ja henkireikä – "Mielenkiintoa pitää yllä se, miten paljon itseään voi kehittää"

Metsästystä harrastava Timo Hietala on tehnyt harrastukseen liittyviä nahkatöitä pari vuotta aina asekoteloista henkseleihin. Hän kertoo, että työskentelyyn on tullut parin vuoden aikana paljon varmuutta ja ymmärrys nahasta on vahvistunut.

Hanna Soini