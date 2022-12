"Parrasvaloissa on tullut oltua niin paljon, että tukkakin on otsalta sulanut", toteaa tanssilavojen kulta-ajasta nauttinut ylivieskalainen Esko Lavander – Parhaiten mieleen on jäänyt Urho Kekkoselle esiintyminen



Esko Lavander vietti viime viikolla 80-vuotissynttäreitään. Hän sai paljon kukkia, ja Ylivieskan mieskuoron vahvistettu kvartetti kävi laulamassa hänelle.

Ylivieskalainen Esko Lavander muistaa elävästi, kun nousi lavalle aikansa tähtien kanssa ja esiintyi presidentti Urho Kekkoselle. – Se oli upeaa ja suuri kunnia.