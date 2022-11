Kolme kuoroa tuo Joulun sydämiin – Ylivieskan Mieskuoro, Raudaskylän Sekakuoro ja Nivalan Sekakuoro konsertoivat samana päivänä sekä Nivalan että Ylivieskan kirkoissa

Ylivieskan Mieskuoro, Raudaskylän Sekakuoro ja Nivalan Sekakuoro valmistautuvat parhaillaan odottavalla mielellä Joulu sydämiin -konserttiin.

Kuorot tiedottavat, että konsertti toteutetaan näiden kolmen kuoron ja Rauskin ihanien laulajatyttöjen voimin. Yhteinen joulukonsertti on Nivalan ja Ylivieskan kirkoissa samana päivänä.

Kuorot sopivat yhteisesityksestä jo keväällä 2021. Yhteistyö on luontevaa, sillä kaikkien kolmen kuoron johtajana on nivalalainen Olena Mikhailova.

Konsertin monipuolinen ohjelmisto koostuu joululauluista, joista muutamat saattavat olla kuulijalle uusia. Kolmen kuoron laulajat esittävät omat osuutensa ja laulavat myös yhdessä. Osassa lauluista on urku-, piano- tai trumpettisäestys. Yleisöllä on myös mahdollisuus laulaa yhdessä.

Koska tilaisuus on ensimmäisenä adventtisunnuntaina, ohjelmistossa on tietenkin Hoosianna-hymni. Se kajahtaa komeasti noin 60 hengen laulaessa yhdessä.

Konserttiin on vapaaehtoinen ohjelmamaksu. Konsertin tuotto ohjataan Kirkon ulkomaanavun kautta Ukrainan lapsille.

Ylivieskan Mieskuoro on perustettu vuonna 1950. Ajatuksen takana olivat tuolloin Ylivieskassa asuneet Lumijoen kanttorin pojat Esa ja Elias Kujala sekä Unto Vainionpää.

Kuoron sai miesten keskuudessa heti hyvän vastaanoton ja kun kuoron johtajaksi saatiin Ylivieskan kanttori Martti Saari, menestystäkin alkoi tulla. Kuoro voitti vuonna 1959 pienten kuorojen sarjan Hämeenlinnan soitto- ja laulujuhlilla.

Sen jälkeen kuoron toiminnassa elettiinkin muutamia vuosia korkeasuhdanteen aikaa, johon kuului tv-esiintymisiä, kuten Ylivieskan tv-aseman vihkiäiset ja Teija Sopasen ja Kauko Käyhkön vetämä tv-ohjelma. Kuoro esiintyi usein myös radion maakuntaohjelmissa.

Toiminnassa on ollut koko ajan nousuja ja laskuja. Vuoden 1966 jälkeen kuoron säännöllisessä harjoittelussa oli pitkä tauko aina vuoteen 1984, jolloin kuoron johtajaksi saatiin musiikinopettaja Risto Savela. Noinakin välivuosina kuorolla oli esiintymisiä erilaisissa juhlatilaisuuksissa.

Ja yksi perinne jatkui keskeytyksettä aina koronan tuomaan keskeytykseen saakka: laulutervehdykset jouluaattona Ylivieskan sairaalan, nykyisen terveyskeskuksen vuodeosastoilla.

Mieskuoro on toteuttanut runsaan parinkymmenen viimeisen vuoden aikana useita suuria musiikkinäytelmiä, kuten Juoksuhautojen aikaan, Vanha rakkaus ei ruostu, Me tulemme taas sekä Matkalla pohjoiseen.

Toimintansa aikana Ylivieskan mieskuoro on käynyt konsertoimassa USA:ssa, Kanadassa ja Ylivieskan ystävyyskaupungissa Ruotsin Malungissa ja Norjan Vossissa.

Mieskuorossa on sen toiminnan aikana ollut mukana lähes 200 laulajaa.

Edessä Rauskin laulajatytöt, keskellä kuorojen johtaja Olena Mikhailova. Oikealla Raudaskylän sekakuoro naiset, ylhäällä oikealla Ylivieskan mieskuoro, ylhäällä vasemmalla Nivalan ja Raudaskylän sekakuorojen miehet ja keskellä vasemmalla Nivalan sekakuoron naiset. Hanna Perkkiö

Raudaskylän Sekakuoro on alueemme vanhin kuoro: ikää on 105 vuotta. Kuoron perusti opettaja ja emäntä Anna Ängeslevä. Kuoro on toiminut siitä asti lukuun ottamatta sodan vuosia.

Tänään kuoro on suosittu esiintyjä erilaisiin tapahtumiin. Kuoro on esittänyt ohjelmistoaan lukuisissa konserteissa. Konserteista useimmat on esitetty Raudaskylän kristillisellä Opistolla.

Joulukonserttia ei kuitenkaan ole ollut pitkään aikaan, joten kuorolaiset odottavat innolla Nivalan ja Ylivieskan kirkoissa esitettävää konserttia.

Monet opiston ja läheisen keskikoulun ja lukion musiikinopettajat ovat johtaneet Raudaskylän Sekakuoroa. Kaikkiaan kuoronjohtajia on ollut kolmisen kymmentä. Nykyisin kuoro toimii Ylivieskan kansalaisopiston alaisuudessa.

Kuoro on saanut erinomaista laulunopetusta Olena Mikhailovalta jo vuodesta 2015 lähtien. Hän on tuonut uutta ohjelmistoa kuorolle perinteisen ohjelmiston rinnalle.

Ohjelmisto koostuu hengellisistä lauluista, Siionin virsistä, Vanhan virsikirjan virsistä, isänmaallisista lauluista ja kansanlauluista.

Esiintymismatkat ovat kuoroille tärkeitä. Raudaskylän Sekakuoro on käynyt useilla Herättäjäjuhlilla esiintymässä. Virossa on käyty ystävyysseurakunnassa Aegviidussa konsertoimassa ystävien luona. Uusiakin esiintymismatkoja on suunnitelmissa.

– Tuleva konsertti sekä Nivalassa että Ylivieskassa on hieno tapaus, sillä saamme laulaa yhdessä kolmen kuoron ja lapsiryhmän kanssa. On innostavaa olla mukana laulamassa, kun suurkuoro kajauttaa Hoosianna-hymnin.

Konsertissa kaikilla neljällä ryhmällä on omat esityskappaleensa ja suurkuoron lisäksi Sekakuorot esittävät yhteisiä lauluja.

Nykyisen Nivalan Sekakuoron toiminta lasketaan käynnistyneen 1928 adventtina kanttori Kustaa Kiviniemen käynnistettyä kirkkokuoron kokoamisen Nivalaan.

Aiemmin, jo 1895 esiintyneet Nivalan Nuorisoseuran laulajat liittyivät kuoroon, koska johtajan puutteen vuoksi toimintaa ei Nuorisoseuran kuorolla ollut.

Yhteisen kuoron nimeksi valittiin Nivalan Sekakuoro. Kuoron ohjelmisto on koko olemassaolonsa ajan koostunut sekä hengellisistä että ”maallisista” sekakuorolauluista.

Kuorossa on laulanut parhaimmillaan noin 40 laulajaa, keskimäärin laulajia on ollut 20. Tällä hetkellä kuorossa on noin 23 laulajaa.

Kuoromusiikkia ravistellut lama uhkasi reilut kymmenisen vuotta sitten myös Nivalan Sekakuoroa, mutta sinnikkäimpien laulajien pysyessä riveissä, lama voitettiin ja kuoro pystyi jatkamaan toimintaansa.

Vuodesta 2007 alkaen kuoron johtajana on toiminut ukrainalaissyntyinen musiikinopettaja Olena Mikhailova ja kuoro toimii Jokilatvan Opiston alaisuudessa yhtenä kansalaisopiston piireistä.

Kuoron ohjelmisto on vuosien varrella monipuolistunut, mukaan on tullut perinteisten kuoro- ja kansanlaulujen sekä hengellisen musiikin lisäksi myös koti- ja ulkomaisen iskelmän kuorosovituksia.

Kuorolaiset kertovat, että tuntuu hienolta, kun oma lauluääni sulautuu muiden ääniin ja kuoro soi yhtenä soittimena. Se saa joskus aivan ihon kananlihalle ja väreet kulkemaan pitkin kehoa. Laulaminen rauhoittaa hektisen elämän keskellä, tuo lohtua suruun, antaa energiaa ja hyvää mieltä.

Nykyiset kuorolaiset toivovat, että laulamisesta nauttivat sävelkorvaiset tulisivat rohkeasti mukaan porukkaan. Täällä saa uusia kavereita ja yhdessä laulamisesta positiivista virettä elämään.

Ylivieskan Mieskuoron esittelyn on kirjoittanut Jouko Hannula, Raudaskylän Sekakuoron Liisa Koskela ja Nivalan Sekakuoron Reeta Ylikoski sekä Eero Saviluoto.