Suurin osa vastaajista on kyläkoulujen puolella, mutta varjopuoliakin perusteluista löytyi: "Usein kyläkoulut käsitetään pieneksi idylliseksi yksiköksi, joissa kaikilla on turvallinen ja miellyttävä paikka oppia. Totuus on valitettavasti usein ihan muuta."



Suurin osa vastanneista oli kyläkoulujen säilyttämisen puolella. Clas-Olav Slotte

Kysyimme viime viikolla lukijoiltamme, pitäisikö heidän mielestään kyläkoulut säilyttää. Kysymykseen vastanneista 76:sta henkilöstä selvä enemmistö, jopa 86 prosenttia kannatti kyläkoulujen säilyttämistä.