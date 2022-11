Hetapalvelut on aloittanut uusissa tiloissa Ylivieskassa – Uusi toimitusjohtaja: "Minun johtamisfilosofiani on se, että asioista tehdään avoimia"



Toimitusjohtaja Miia Laakso kertoo, että työn aloittaminen Hetapalveluilla tuntuu mukavalta, ja hänet on otettu lämpimästä vastaan.

Toholampilainen Miia Laakso, 39, on aloittanut syksyn aikana Kuntien Hetapalveluiden uutena toimitusjohtajana. Hän on saanut aloittaa työt työyhteisön kanssa uutuuttaan kiiltävissä tiloissa, sillä Hetapalvelut on siirtynyt kesäkuussa vasta valmistuneeseen rakennukseen Ylivieskan Rautatiekadun varrelle.