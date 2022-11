Ylivieska jatkaa rohkealla koululinjalla – "Paljon tavallisempaa on lukea kyläkoulujen lopettamisesta kuin uusien rakentamisesta", huomauttaa Ismo Kunelius pääkirjoituksessaan

Ylivieskassa ei koulurakentaminen lopu.

Viime vuonna kaupunki sai valmiiksi uudet sekä suuret Taanilan ja Kaisaniemen koulut. Samaan aikaan rakennetut kaksi koulua olivat Ylivieskan historian suurimmat investoinnit, joiden valmistumisen jälkeen kaupunki pyrkii noudattamaan investointikattoa. Tämä merkitsee rajujen rakennusvuosien jälkeen sitä, että investointitasoa pienennetään tulorahoitusta vastaavaksi.

Koulurakentaminen kuitenkin saa jatkoa. Maanantaina kaupunginvaltuusto teki päätöksen uuden koulun rakentamisesta Vähäkankaan vanhan kyläkoulun tilalle.

Päätös ei ole aivan yleisen suuntauksen mukainen. Paljon tavallisempaa on lukea kyläkoulujen lopettamisesta kuin uusien rakentamisesta.

Ylivieskassa Vähäkankaan koulun tilanteesta on käyty keskustelua jo vuosikymmeniä. Koulun vanhempainyhdistys ja kaksi kyläyhdistystä muistelivat Kalajokilaakson yleisönosastokirjoituksessaan, että Vähäkankaan uuden koulurakennuksen piirustuksia esiteltiin nykyisen koulun seinällä ensimmäisen kerran jo 80-luvulla.

Usein kouluhankkeet venyvät suunnitelmavaiheestaan hyvinkin pitkiksi väännöiksi. Vähäkankaan vääntö on nyt tulossa maaliin, ja lopputulos on kyläläisille mieluisa.

Raskaiden kouluinvestointien vuodet olivat selkeä arvovalinta siitä, että Ylivieska haluaa lapsiin ja nuoriin panostavan kaupungin imagon.

Uusia kouluja on haluttu rakentaa, vaikka ainakin pitkällä aikavälillä oppilasmääräennusteet ovat kääntymässä laskuun. Toisaalta kyse ei ole pelkästään määristä. Kouluja on rakennettu siksi, että tilat ovat käyneet riittämättömiksi, mutta sen lisäksi on haluttu myös ajanmukaisia ja sisäilmaltaan terveitä kouluja.

Viimeisimpien käytettävissä olevien syntyvyystietojen perusteella Vähäkankaan koulun oppilasennuste on vuosikymmenen lopulla pienempi kuin nykyinen oppilasmäärä. Kaupungin kehitys ja kasvusuunnat eivät kuitenkaan aina mene ennusteiden mukaan.

En väitä, että esimerkiksi Vähäkankaan oppilasmäärä jatkaisi kasvuaan, mutta kylän ja Kiviojan väliselle alueelle on viime vuosina putkahdellut paljon uusia taloja ja suuntaus näyttää jatkuvan.

Ei tarvitse mennä historiassa kauaskaan taaksepäin, kun Kiviojan koulun lakkauttamista harkittiin yhtenä vaihtoehtona Ylivieskan kouluverkkoselvityksessä. Nyt koulu on keskellä yhtä Ylivieskan nopeimmin kasvavista kaupunginosista.

