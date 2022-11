"Maksamme ison hinnan, mikäli säästämme lastemme tulevaisuudesta" – Sosionomiopiskelijat ilmaisevat mielipidekirjoituksessaan huolensa hyvinvointialueesta



– Huoli herääkin siitä, miten hoitoon pääsyn ohjautuminen oikea-aikaisesti ja oikeiden palvelujen piiriin ihan perustasolla on otettu huomioon tulevissa hyvinvointialueissa, sosionomiopiskelijat kirjoittavat.

– Huoli herääkin siitä, miten hoitoon pääsyn ohjautuminen oikea-aikaisesti ja oikeiden palvelujen piiriin ihan perustasolla on otettu huomioon tulevissa hyvinvointialueissa, sosionomiopiskelijat kirjoittavat.

Sanan valta Hyvinvointialueiden tehtävänä on määritellä, miten lasten mielenterveys- ja päihdetyön tutkimus, hoito ja kuntoutus järjestetään perus- ja erityistasolla tulevaisuudessa. Valviran mukaan kysyntä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa on vuosi vuodelta lisääntynyt ja syynä on ollut se, ettei mielenterveys- ja päihdepalvelut ole olleet riittäviä perustasolla ja ne ovat olleet siten puutteellisesti ja vaihtelevasti järjestetty eri kunnissa.