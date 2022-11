Hiekka Booking Hiekkasärkät Areenan operaattoriksi –"Tulemme kartoittamaan hyvän yhteistyöverkoston, jotta voimme tarjota erilaisiin tapahtumiin laadukkaan palvelukokonaisuuden"



Hiekkasärkillä sijaitseva Hiekkasärkät Areena on ollut jonkin aikaa ilman operaattoria ja Areenan omistaja Wesain Oy onkin etsinyt tiiviisti uutta yhteistyökumppania. Nyt asiaan on syntynyt ratkaisu, kun Wesain Oy on solminut operointisopimuksen Hiekka Bookingin kanssa.