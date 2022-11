Annetaan armoa surevalle – "Pykäläviidakko ja paperisota kipataan niskaan samaan aikaan, kun ihminen tarvitsee voimavarojaan paljon syvempien asioiden käsittelyyn", kirjoittaa Ismo Kunelius pääkirjoituksessaan

Ensi lauantaina vietämme pyhäinpäivää.

Pyhäinpäivä on nykymuodossaan harras kirkkopyhä, jonka sanoman toki voi ja saa ymmärtää laajemminkin.

Pyhäinpäivä on kristillinen juhla. Sen historiasta on kerrottu, että pyhäinpäivä on sulautuma kahdesta sitä edeltäneestä kristillisestä juhlapäivästä: kaikkien pyhien päivästä ja kaikkien uskovien vainajien muistopäivästä, jotka sittemmin yhdistyivät uskonpuhdistuksen mukana.

Vainajien muistelemisen ohella vuoden pimeimpään ajanjaksoon ajoittuvaan päivään kuuluu kristillisestä näkökulmasta katsottuna ajatus jälleennäkemisen toivosta ja elämän jatkumisesta tuonpuoleisessa.

Suomessa pyhäinpäivän perinteisiin kuuluu näkyvänä osana se, että omaiset vievät edesmenneiden läheistensä haudoille kynttilöitä, seppeleitä ja kukkia. Myös ensi lauantaina kynttilöiden valaisemat hautausmaat ovat tunteita herättävä näky kaikkialla.

Vaikka pyhäinpäivään liittyy toivon sanoma, kuuluu siihen myös paljon surua.

Menettämisen suru on kaikille henkilökohtainen kokemus, jonka jokainen tuntee omalla tavallaan. Surun kohtaamiseen ei ole olemassa kaavaa, vaikka siihenkin on pyritty kehittämään monenlaisia tukitoimia. Oikeaa tai väärää tapaa ei ole.

Siihen kuitenkin voisimme kehitellä parempia tapoja, miten käytännön asiat saataisiin nykyistä sujuvammaksi siinä vaiheessa, kun ihminen kohtaa menettämisen surun. Joskus aiemminkin tällä palstalla on tullut kirjoitettua siitä kohtuuttomalta tuntuvasta asioiden hoidon ja byrokratian vuoresta, joka kasautuu omaisten harteille juuri silloin, kun pitäisi saada aikaa surusta selviämiseen ja isompien elämän asioiden miettimiseen.

Hoidettavien asioiden määrä yllättää, stressaa ja saattaa ahdistaakin, sillä nekin asiat on jossain ajassa hoidettava.

Ei kuitenkaan tunnu oikealta, että käsittämätön pykäläviidakko ja paperisota kipataan niskaan samaan aikaan, kun ihminen tarvitsee voimavarojaan paljon syvempien asioiden käsittelyyn. Tässä kohtaa kaivattaisiin inhimillistä venymistä – myös byrokratialta.

Ismo Kunelius

ismo.kunelius@kalajokilaakso.fi