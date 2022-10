Havainnot keskittyvät pariin kaupunginosaan – Rottahavaintoja ilmoitetaan Ylivieskassa nyt poikkeuksellisen paljon. Ilmiö on valtakunnallinen.



- Se on huolestuttava merkki, jos rottia juoksee päivällä paikoissa, joissa ihmisiä on lähellä, Tapio Koistinaho sanoo.

- Se on huolestuttava merkki, jos rottia juoksee päivällä paikoissa, joissa ihmisiä on lähellä, Tapio Koistinaho sanoo.

Rottakannat ovat nousseet viime aikoina huippulukemiin. Kyseessä on ilmiö, joka on havaittu ympäri Suomea. Ylivieskassakin tilanne on huomattu ja siihen on myös puututtu muun muassa kaupungin uusissa ympäristönsuojelumääräyksissä.