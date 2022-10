"Suomen tärkeintä luonnonsuojelua on koko maa-alan pitäminen kasvullisena", kirjoittaa Erkki Raudaskoski mielipidekirjoituksessaan



Erkki Raudaskoski on sitä mieltä, että metsänhoito on luonnonsuojelutyössä tärkeää.

Suomen pinta-alasta on 75 prosenttia metsää, jonka vuosikasvu on 110 miljoonaa kuutiota. Kasvullinen maa-ala on kokonaan kasvien peitossa.