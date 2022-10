"Osastopaikkoja ei voi sulkea suin päin" – Ismo Kunelius ottaa pääkirjoituksessaan kantaa hyvinvointialueen kirpaiseviin säästösuunnitelmiin

Syyskuussa esille nousseet terveyskeskusten vuodeosastopaikkojen ja tehostetun palveluasumisen paikkojen vähentämissuunnitelmat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella synnyttivät huolta ja keskustelua Kalajokilaaksossa.

Julkinen keskustelu ja kuntien lausunnot eivät odotetusti kääntäneet vauhdissa olevaa kelkkaa, ja maanantaina Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valtuusto hyväksyi sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman. Siihen on kirjattu vuosille 2023–2025 suunnitelmat esimerkiksi vuodeosastopaikkojen ja tehostetun palveluasumisen paikkojen vähentämisestä.

Toki tätä suunnitelmaa on valmisteltu pitkään, mutta lausuntoaika porhallettiin läpi lopulta hyvinkin nopeasti parissa viikossa.

Esimerkiksi Ylivieskassa annettavan akuuttihoidon vuodeosastopaikkoja on suunniteltu vähennettäväksi 24 paikan verran, jolloin niitä jäisi jäljelle 30. Haapajärveltä ollaan sulkemassa koko vuodeosasto ja Kalajoelta vähenee seitsemän paikkaa. Tehostetusta palveluasumisesta suunnitelma on vähentämässä Ylivieskassa 21 paikkaa.

Nämä suunnitelmat synnyttivät luonnollisesti vastustusta alueen kunnissa. Kaupunginjohtaja Maria Sorviston laatimassa Ylivieskan lausunnossa todetaan, että vuodeosastopaikkojen lasku on aivan liian suuri ottaen huomioon, että vuodeosasto on palvellut myös muiden alueen kuntien, kuten Alavieskan ja Sievin tarpeita. Lisäksi Ylivieska huomauttaa, että ikäihmisten määrän lisääntyessä tehostetun palveluasumisen paikkamäärän laskeminen Ylivieskassa ei ole mahdollista suunnitelman mukaisesti.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Vastaavia lausuntoja tuli muistakin kunnista.

Näissä päätöksissä on kyse rahasta, ja ratkaisut ovat synnyttäneet monenlaisia uhkakuvia kansalaisissa.

Ylivieskasta on mediatietojen mukaan jouduttu kuljettamaan potilas vuodeosastohoitoon jopa yli 200 kilometrin päähän, mikä herättää hämmennystä. Kysymyksiä on herännyt myös siitä, joutuvatko entistä huonokuntoisemmat ihmiset pärjäämään kotona ja miten hoitoa ylipäätään voidaan järjestää, kun tekijöistä on pulaa.

Nämä ovat vakavia kysymyksiä, jotka on pystyttävä ratkaisemaan siirtymäaikana. Jos hyvinvointialue lähtee karsimaan paikkamääriä, ei kyseessä voi olla nopea toimenpide. Korvaavat ja ihan oikeasti toimivat palvelut pitää olla valmiina ennen sitä.

Ismo Kunelius

ismo.kunelius@kalajokilaakso.fi