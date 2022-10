Pitkä koronahiljaisuus päättyy – Monta kertaa siirretyt Kotona-messut tekevät paluun Ylivieskan Liikuntakeskukseen yli kahden ja puolen vuoden tauon jälkeen



Monta kertaa niitä on pakon edessä siirretty ja kauan on odotettu, mutta ensi viikonloppuna Kotona-messut tekevät paluun Ylivieskaan pitkäksi venyneeltä koronatauolta. Messut järjestävän KPK Eventsin myynti- ja tapahtumapäällikkö Niina Palosaari sekä myyntipäällikkö Anna Linnanmaa odottavat, että lauantaina ja sunnuntaina Ylivieskan Liikuntakeskuksessa on liikkeellä paljon väkeä.