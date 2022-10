"Mieli kuormittuu tässä ajassa" – Riittävien palveluiden saanti on liikaa kiinni lompakon paksuudesta, kirjoittaa Katja Hänninen Eduskunnasta-kolumnissaan



Vietimme juuri mielenterveyspäivää. Joka ikinen päivä on kuitenkin muistettava, että elämme keskellä mielenterveyskriisiä, jota 2020-luku suurine mullistuksineen on vain pahentanut Valitettavasti mielenterveyspalvelut eivät tällä hetkellä pysty vastaamaan kasvavaan kysyntään ja niissä on myös alueellista vaihtelua.