"Oletko valmis, jos sähkökatkos tulee?" – Ismo Kunelius pureutuu pääkirjoituksessaan ensi talven sähköiseen kysymykseen

Energia, sen hinta ja sen riittävyys ovat olleet puheenaiheina pitkin syksyä.

Talven lähestyessä käynnistyy myös valtionhallinnon yhteinen energiansäästökampanja – Astetta alemmas.

Kampanjasta on jo saatu maistiaisia, mutta sen varsinainen alkamisaika on ensi viikon maanantaina. Energiansäästöön tarjoavia vinkkejä jakava kampanja on suunnattu meille kaikille ja sen ajatus on tässä maailmantilanteessa yksinkertainen sekä ymmärrettävä: Nyt on aika tehdä nopeavaikutteisia energiansäästötoimia, jotta energiaa riittäisi meille kaikille.

Sähkön ja energian säästökeinot ovat aiheena myös keskiviikon Kalajaskassa.

Monet arkeen ja kulutukseen liittyvät asiat askarruttavat nyt kansalaisia, joten päätimme pyytää asiantuntijoilta vastauksia muutamiin esille nousseisiin kysymyksiin. Eikä vastauksia tarvinnut etsiä kaukaa, sillä Energiaviraston tarjoamasta alueellisesta energianeuvonnasta Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin alueella vastaa ylivieskalainen Feasib Oy.

Saamamme vastaukset olivat varsin maanläheisiä ja helposti omaksuttavia. Meistä jokainen pystyy nipistämään arjessa sähkömenoista hyvin yksinkertaisilla keinoilla, jotka eivät vaadi kummoisia uhrauksia.

Jos valtaosa kansasta ryhtyy näihin talkoisiin, on arjen säästöillä merkittävä yhteisvaikutus. Eikä osallistumisen pitäisi vaatia edes isompaa houkuttelua, kun energiakulujen karsimisella on suora vaikutus myös omaan talouteen.

Kaikesta päätellen kansa on jo ottanut säästöpuheet tosissaan, sillä syyskuussa sähköenergian käyttö Suomessa laski seitsemän prosenttia viime vuoden tasoon verrattuna. Nämä ovat hyviä merkkejä, mutta eivät siltikään takaa sitä, että ensi talvena säästyttäisiin sähköpulalta.

Kantaverkkoyhtiö Fingridin johtaja Tuomas Rauhala totesi maanantaina pidetyssä tiedotustilaisuudessa, että ensi talvena sähkön säästöllä ja käytön ajoittamisella voi olla ratkaiseva merkitys sähköpulatilanteiden välttämiseksi. Aika näyttää, miten talvella käy, mutta siihenkin kannattaa varautua, että sähkönjakeluun voi tulla katkoksia.

Ainakin yksi varautumiskeino on syytä pitää käsillä: taskulamppu tai muu vastaava valaisin, jos sähköt napsahtavat poikki vuoden pimeimpään aikaan.

Ismo Kunelius

