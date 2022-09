"Kriisistä kriisiin" – Miten käy harrastuspaikkojen? kysyy Ismo Kunelius sähköisessä pääkirjoituksessaan

Energiakriisi pistää miettimään kulutusta monelta kantilta. Jos sähköä pitää talven kylmetessä alkaa säästää oikein urakalla, niin kotitalouksien lisäksi pähkäiltävää riittää muun muassa kunnallisissa harrastustiloissa.

Isojen urheilu- ja kulttuuritilojen ylläpitäminen kun ei ole ihan halpaa hommaa millään sähkön hinnoilla.

Keskiviikon Kalajaskassa on juttua Ylivieskan harrastustiloihin liittyvistä energiakuluista sekä säästösuunnitelmista.

Monella paikkakunnalla on päädytty jo tekemään ratkaisuja, joissa esimerkiksi uimahallissa on laskettu veden lämpötilaa tai rajoitettu saunojen käyttöä. Yksi valtakunnalliseksi uutiseksi kohonnut tapaus on Haukiputaan yhtiöpohjainen jäähalli, jossa lyötiin alkusyksystä ovet säppiin, kun jään tekeminen olisi tullut liian kalliiksi voimassa olevilla sähkön hinnoilla.

Varsinkin suuret liikuntatilat ovat melkoisia sähkösyöppöjä. Ylivieskan harrastustiloissakin kulutus on suurimmillaan juuri Liikuntakeskuksessa – ja siellä sen vanhemmassa osassa, jossa sijaitsee muun muassa uimahalli altaineen ja saunoineen.

Toki jäähallikin haukkaa energiaa, mutta sen kulutus on hieman yllättäen vain kolmasosa Liikuntakeskuksen kokonaismäärästä. Liikuntakeskuksen uimahalliosa on tosin jo iäkäs rakennus ja jäähalli suhteellisen uusi.

Kulttuurikeskus Akustiikka on myös mittava kokonaisuus, mutta energiankulutukseltaan se ei yllä läheskään samoihin lukemiin kuin liikuntahallit.

Kaupungin hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen avaa jutussamme sitä ajatusmaailmaa, jolla kaupunki tämän hetken tiedoilla aikoo ylläpitää harrastustilojaan. Muuttuviin tilanteisiin on luonnollisesti pystyttävä reagoimaan, mutta juuri nyt kaupunki haluaa pitää palvelut avoinna normaalissa laajuudessaan.

Säästöjä tulee jossain määrin teknisten palveluiden lautakunnan kaupungin kiinteistöille tekemän linjauksen mukaisesti, mikä tarkoittaa esimerkiksi huonelämpötilojen laskemista. Tosin astekohtaiset linjat eivät päde jäähallin tai uimahallin olosuhteisiin.

On kuitenkin hyvin ymmärrettävää, että kaupunki ei halua nyt lähteä säästämään sulkemalla paikkoja. Takana on kaksi kovaa koronavuotta, jolloin harrastuspaikat olivat tuon tuosta pitkiä aikoja sulkujen ja rajoitusten piirissä.

Sillä oli suora vaikutus ihmisten hyvinvointiin, joten on selvää, että samalle tielle ei haluta lähteä kovin herkästi, kun matkaamme kriisistä toiseen.

Ismo Kunelius

ismo.kunelius@kalajokilaakso.fi