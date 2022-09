Pulassa ollaan: "Poliitikot luottavat siihen, että aika siirtää ongelmat pois omalta kohdalta" kirjoittaa Raimo Anttila lukijoiden palstalla



Yleensä kerrotaan, että Suomi on rikas maa. Niin, meillähän on kaikkea – on liikaa vanhuksia, liikaa työttömiä, liikaa avoimia työpaikkoja, liikaa velkaa, liikaa hallintoa ja niin edelleen.