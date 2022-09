Järjestelmäshokki – Jenni Kankaanpää kertoo pääkirjoituksessa ensimmäisestä viikostaan

Moni jo teistä tietääkin, että aloitin edellisviikon torstaina Kalajokilaakson uutena päätoimittajana. Vastaanotto työhön ollut varsin lämmin ja vaikka järjestelmien määrä on saanut pään pyörälle. Taloon on ollut mukava tulla ja tutustua tähän mennessä niin Kokkolassa kuin Ylivieskassakin. Ensimmäiset päivät ja kuluva viikko ovat menneet jonkinlaisessa järjestelmäshokissa, enkä tahdo vielä muistaa mikä ohjelma teki mitäkin ja kuka neuvoi minkäkin käyttöä.

Tässä työssä odotan ihmisten tapaamista niin juttukeikoilla kuin talon sisälläkin. Toivon kovasti, että pääsen pian selvittämään, millaisia lukijoita Kalajokilaaksolla on ja mitä he toivovat lehdeltä. Odotan myös, että pääsen kertomaan teille paikallisista ihmisistä ja ilmiöistä, tapahtumista ja ajankohtaisista asioista.

Viime viikon perjantaina 16.9. Keskipohjanmaan päätoimittaja Tiina Ojutkangas kertoi Hillan päivän haastattelussaan, että tämä ei ole ala, jossa ”käydään vain töissä”. Jokaisella toimittajalla on oma palonsa tähän työhön, joten ehkä minun olisi syytä avata omaa kipinääni. Itselleni on tärkeää tehdä työtä, jolla on merkitystä. Koen että paikallislehti on onnistunut, kun puutumme reilusti epäkohtiin ja puolustamme osaltamme sananvapautta. Me luotettavan median toimittajat olemme vastuussa ennen kaikkea lukijoillemme. Teillä on oikeus saada riippumatonta, totuudenmukaista tietoa.

Yhdysvalloissa on viime vuosina tapahtunut mediakentän ja demokratian kaventumista paikallislehtien loppumisen myötä. Kun mediat ja niiden mukana toimittajat häviävät pelikentältä, on huomattu, että esimerkiksi poliitikot ottavat omia vapauksia – hiiret hyppii pöydillä, kun kissa on poissa talosta. Siksi on tärkeää, että myös paikallislehdet säilyvät ja säilyttävät paikkansa vallan vahtikoirina. Paikallislehdellä on merkitystä!