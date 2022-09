"Uusia tuulia mediatalossa" – Ismo Kunelius kertoo pääkirjoituksessaan, missä mennään Kalajokilaaksossa ja Kalajaskassa

16.9.2022

Kalajokilaakso elää muutoksen aikaa.

Ja tällä en tarkoita tätä jokilaaksoa, jossa asumme, vaan tätä lehteä, jota luemme.

Viime sunnuntaina salillinen konserttiyleisöä kokoontui Ylivieskan Kulttuurikeskus Akustiikkaan Kalajokilaakson 95-vuotisjuhlakonserttiin. Onnistuneen tapahtuman teemana olivat "iskelmien klassikot vuosien varrelta", ja niitä meille esitti Keijo Nivalan johtama viihdeorkesteri Selvät sävelet solisteineen. Aiheesta löytyy lisää nettisivuiltamme sekä perjantain Kalajokilaaksosta.

Juhlavuoteen on mahtunut monenlaista ja itse juhlalehti julkaistiin vapun tienoilla, eli samaan vuodenaikaan, jolloin ensimmäinen Kalajokilaakson numero tipahti postilaatikkoon vuonna 1927.

Maailma on muuttunut valtavasti noista ajoista, mutta täällä paikallismediassa voimme jatkaa yhä Aarne Hallan 95 vuotta sitten paaluttamalla linjalla: "Kalajokilaakson tarkoituksena on erillään kaikesta puolue-elämästä ajaa paikallisia kysymyksiä". Se on hyvä linja.

Juhlakonsertti sattui siinä mielessä sopivaan aikaan, että tällä viikolla Kalajokilaakso sai uuden päätoimittajan.

Jenni Kankaanpää aloitti työssään torstaina ja hän on juhlavuottaan viettävän lehden 17:s päätoimittaja. Tästä lähtien Jenni Kankaanpää vastaa perjantaina ilmestyvästä paikallislehti Kalajokilaaksosta ja itse keskityn kaupunkilehtemme keskiviikon Kalajaskan päätoimittajan pestin hoitamiseen.

Tällä ratkaisulla pyritään selkeyttämään entisestään tilattavan paikallislehden ja keskiviikkoisin jaettavan kaupunkilehden omia rooleja.

Kuten joskus aiemminkin on tullut todettua, niin lukijat epäilemättä mieltävät yhä julkaisut yhdeksi Kalajokilaakson lipun alla purjehtivaksi mediaksi, sillä Kalajokilaakso on aina ollut kansan suussa "Kalajaska".

Jatkossa sisällöt kehittyvät omiin suuntiinsa, mutta samalla asiallahan me yhä olemme – ja juttumme löytyvät netissä edelleenkin yhdestä Kalajokilaakson osoitteesta.