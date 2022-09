Hirvivaara vaanii Ylivieskan ja Nivalan välillä heti Kettukallion jälkeen – Haapavesitien risteyksen molemmin puolin liikkuu tällä hetkellä todella paljon hirviä, kaasujalkaa on syytä keventää etenkin hämärään aikaan liikuttaessa

Moilanen muistuttaa, että kannan kurissa pitäminen on suurimmalle osalle metsästäjistä vähintään yhtä tärkeä syy hirvestykselle kuin siitä saatava liha.

– Joen pohjoispuolella kanta on ollut huono, nyt on näkyvissä elpymisen merkkejä.

Veli-Heikki Moilasen mukaan alueen hirvikanta kävi välillä vähänä, mutta on nyt aavistuksen lisääntynyt. Hyvä se ei ole vieläkään.

Veli-Heikki Moilanen kehuu, miten Savontien vierusta on niitetty. Kun tien ja metsän välissä on useamman metrin suikale, helpottaa se huomattavasti tielle ryntäävän hirven huomaamista.

– Ei siellä turhaan seisota. Silloin on joko hirvi tai koira lähellä. Silloin kannattaa ottaa kaasua pois ja pitää valppaus mahdollisimman korkeana, Moilanen ohjeistaa.

Ja kun jahti alkaa, ilmestyy teiden varsille metsästäjiä oranssit huomiovärit päällä. Se on autoilijoille merkki hidastamisesta.

– Turvallisuus on totta kai se, mistä lähdetään. Isännistö antaa tarkat ohjeet, mihin ammuntaan. Ampumasuunnan pitää olla selvillä ja matkaa asuinrakennuksiin vähintään 150 metriä. Ei tarvitse kenenkään asukkaan tai autoilijan pelätä, että tulisi reikä seinään.

Koska paikka on lähellä kaupungin keskustaa ja alueella on paljon taloja, ampuminen ei aivan yksinkertaista ole. Etenkin kun muistetaan, että hirvikiväärin luoti voi kantaa useita kilometrejä.

– Suunnitelma on, että noihin hirviin isketään kiinni heti pyynnin alettua ja yritetään saada niitä mahdollisimman paljon pois, Veli-Heikki Moilanen sanoo.

Varsinainen hirvenmetsästys alkaa tänä vuonna 1. lokakuuta, joten vielä pariin viikkoon metsästäjät eivät pääse tekemään tilanteelle juuri mitään. Nyt käynnissä on jo kyttäys- eli peltopyynti.

Älä sotke jälkiä: riistaonnettomuuspaikan merkintä tehdään ainoastaan tien reunaan. Älä yritä merkitä pakoreittiä ja vältä turhaa kulkemista kolaripaikalla. SRVA-henkilöiden ja jälkikoirien työskentely on helpompaa, kun jälkiä ei ole sotkettu.

Merkitse onnettomuuspaikka: kolaripaikka tulee merkitä heti, kun muuta liikennettä on varoitettu, loukkaantuneista huolehdittu ja onnettomuudesta ilmoitettu poliisille. Merkki pitää pystyä havaitsemaan autolla ajettaessa.

Ilmoita poliisille: riistakolarit, joissa toisena osapuolena on villisika, hirvieläin tai suurpeto tulee aina ilmoittaa poliisille. Ilmoitus tehdään soittamalla yleiseen hätänumeroon 112.

Näillä seuduilla on syytä olla erityisen valppaana, näyttää Veli-Heikki Moilanen. Syytä hirvi-invaasiolle juuri Haapavesitien risteyksen ympäristössä ei tiedetä.

Koskelan metsästysseura on selvittänyt hirvistä varoittavien liikennemerkkien saamista Savontien varteen, mutta ne ovat pitkiä prosesseja, eivätkä ehdi avuksi akuuttiin tilanteeseen.

– Kiima-aika on tulossa, mikä myös vaikuttaa hirvien käyttäytymiseen. Urokset liikkuvat isolla reviirillä.

Hirvikolarin riski on suurimmillaan hämärän aikaan, ilta- tai aamuhämärässä. Hirvi pääosin makaa päivisin, mutta hämärän tultua se lähtee liikkeelle etsimään syötävää.

Tilanne on ehtinyt jo näkyä liikennevahinkoina, sillä kahden viikon sisällä alueella on tapahtunut kaksi hirvikolaria.

Moilanen on ylivieskalainen hirvenmetsästäjä ja vapaaehtoinen suurriistavirka-avun yhteyshenkilö. Hän kuuluu Koskelan metsästysseuraan, jonka alueella ongelmat ovat.

– Hirviä liikkuu joka päivä Haapavesitien risteyksen molemmin puolin. Siellä päin kulkevien kannattaa olla valppaana, että keneltäkään ei henki lähtisi. Aikuinen hirvi painaa jopa 250–400 kiloa, kaikkinensa jopa ylikin, joten jälki on murskaavaa, jos sellainen tulee tuulilasiin, Veli-Heikki Moilanen kertoo.

Erityisesti Kettukallion ja Sorviston entisen koulun välisellä tieosuudella on nyt todella paljon hirviä, jotka ylittävät Savontietä tämän tästä. Hirvet suuntaavat tien ja joen väliselle alueelle.

Älä poistu onnettomuuspaikalta ilman lupaa

Hirvikolarin näkeminen saati ajaminen on yllättävä tilanne. Näin ollen harvalla on tilanteessa toimimiseen selkäytimestä tulevaa ratkaisua. Lisäksi tilanne voi aiheuttaa shokin, jossa rationaalisesti toimiminen on entistä hankalampaa.

Veli-Heikki Moilanen muistuttaa ensimmäisenä siitä tärkeimmästä: soita aina hätänumeroon 112.

– Onnettomuuksista on velvollisuus tehdä aina ilmoitus hätäkeskukseen. Paikalta ei saa poistua, ennen kuin poliisi antaa luvan, Moilanen korostaa.

Riistakeskuksen verkkosivuilta löytyy riistaonnettomuusmerkki, jollaisen voi tulostaa mukaan autoon. Se sisältää ohjeet onnettomuuspaikalla toimimiseen, mutta on myös erinomainen merkki onnettomuuspaikalle jätettäväksi.

– Onnettomuuspaikan merkitseminen on tosi tärkeää. Silloin suurriistavirka-avun vapaaehtoiset tietävät, mistä mahdollisesti loukkaantunutta hirveä haetaan. Merkiksi voi jättää vaikka muovipussin.

Myös varoituskolmio kannattaa viedä muita tienkäyttäjiä varoittamaan.

Hirvikolarin jälkeen tärkein asia tietysti on, miten ihmisille on käynyt. Sen jälkeen SRVA-vapaaehtoiset yrittävät selvittää hirven kohtaloa.

– Kun auto paukahtaa hirveen, ei tarvita edes isoa hipaisua, että hirveltä menee jalka poikki. Kolmellakin jalalla se etenee yllättävän reipasta vauhtia, Moilanen tietää.

Mikäli ajaa kolarin karhun tai villisian kanssa, mikä tälläkin alueella on täysin mahdollista, tärkeää on muistaa pysyä autossa odottamassa avun tuloa.