Luvaton rakentaminen yleisempää harvaan asutuilla alueilla – Ylivieskan rakennuskartoitus jalkautuu selittämättömiin kohteisiin näinä päivinä

- Asiat selviävät. Yleensä selvittämättömien rakennusten verotusarvo on pieni kiinteistöille, mutta koska kohteita on tuhansia, niin kaupungille niiden selvittämisestä on merkitystä, rakennuskartoituksen projektivastaava Jarkko Ruuskanen sanoo. Hän starttaa mittaus- ja tarkastuskäynneille niille kiinteistöille, joista rakennusvalvonta ei ole pyynnöstä huolimatta saanut kaikkia tietoja rekisteriin.

Pirjo Kunelius