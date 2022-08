"Kansa on äänestänyt jaloillaan, väkeä on nimittäin riittänyt" – Kauppojen yö on yhteistyön malliesimerkki, huomauttaa Ismo Kunelius pääkirjoituksessaan



Perjantaina Ylivieskassa vietetään jälleen Kauppojen yötä. Vuosien saatossa siitä on kasvanut kaupungissa syksyn suuri tapahtuma, joka kerää väkeä Ylivieskaan kauempaakin. Kauppojen yötä voidaan jo hyvällä syyllä kuvailla perinteiseksi syystapahtumaksi, sillä ensimmäisen kerran se järjestettiin vuonna 2005. Sittemmin se on löytänyt muotonsa, ja kansa on äänestänyt jaloillaan. Väkeä on nimittäin riittänyt. Kauppojen yön peruskaava on yksinkertainen ja toimiva. Useimmat mukana olevat liikkeet ovat auki yöhön saakka, keskustan Myllyaukion lavalla on ohjelmaa ja basaarikadulta löytyy monenlaista kojua ja esitystä. Keskustan ja Savarin liikekeskuksen välillä liikennöi illan aikana ohjelmallinen nonstop -bussi, jonka tarjoaa tällä kertaa 95-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi Kalajokilaakso. Pimenevään iltaan luo oman tunnelmansa kynttilävalaistus. Kuten nimikin kertoo, on tapahtuman ajatuksena nostaa esille paikallisia palveluita. Varmasti yksi syy Kauppojen yön suosioon on siinä, että sitä järjestää laaja ja kokenut joukko. Mukana ovat Ylivieskan Yrittäjät, kaupunki, meidän mediatalomme sekä iso joukko muita yhteistyötahoja, joiden voimin on saatu aikaan monellakin mittapuulla merkittävän suuri tapahtuma. Kun isot ihmisjoukot ovat liikkeellä, ovat lieveilmiötkin mahdollisia. Toivoa sopii, että esimerkiksi kynttilävalaistukset välttyisivät ilkivallalta ja hienoa iltaa saataisiin viettää muutenkin rauhallisissa merkeissä. Oikeanlainen riehakkuus on toki sallittua. Onhan kyseessä tapahtuma, joka on yksi hyvä esimerkki siitä, mitä voidaan saada aikaan voimia yhdistämällä. Ismo Kunelius ismo.kunelius@kalajokilaakso.fi Kansa on äänestänyt jaloillaan. Väkeä on nimittäin riittänyt.