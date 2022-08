Anne Mattila pääkirjoituksessa: "Operaatio Visalan kaltaista kokeilevaa yritystoimintaa soisi syntyvän myös muille aloille."

26.8.2022

Hylätty mielisairaala, jossa on jäljellä hyvinkin paljon alkuperäistä sairaalatavaraa: pöytiä, sänkyjä, vaatteita, välineitä... Siellä on myös pitkiä käytäviä, komeroita, huoneita, syvennyksiä, kellareita ja muita jännittäviä paikkoja. Sellainen on Operaatio Visala -pelin päänäyttämö.

Ylivieskan Niemelänkylällä sijaitsevasta entisestä Visalan mielisairaalakiinteistöstä tulee tänä syksynä airsoft-peljaajien taistelutanner, jossa väijytään ja vaanitaan vastapuolen pelaajia.

Toisaalla tässä lehdessä on tarkemmin juttua Erikoiskomennus -nimisen yrityksen ideoimasta elokuvamaisesta toimintapelistä, jota pelataan todellisessa ympäristössä toisten pelaajien kanssa. Peli on suunniteltu lajin harrastajille, mutta se soveltuu yrittäjän mielestä myös työporukoille virkistyskäyttöön ja miksipä ei myös viranomaisten ja reserviläisten harjoituspaikaksi.

Toimintapelit ovat suosittuja, joten eiköhän oma käyttäjäkuntansa löydy tällaisellekin yritystoiminnalle.

Parin Visalan rakennuksen hyödyntäminen pelipaikkana on osoitus uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisesta ja kehittämisestä. On hienoa, että yrittäjä on huomannut ajassa liikkuvia signaaleja ja reagoinut niihin.

Uusien liiketoimintaideoiden keksiminen on jokaiselle yritykselle, kehityksen ja kaikilla toimialoilla kiristyvän kilpailun vuoksi, tärkeä asia. Kun osa liikeideoista vanhenee, syntyy toisaalla koko ajan uusia mahdollisuuksia. Kyse on vain siitä, kuka ne hoksaa, kuka reagoi niihin ja miten.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Uudet ideat synnyttävät uusia yrityksiä, mutta myös tukevat jo olemassa olevia. Menestys ei tule tekemällä asioita samalla tavalla kuin muut. Ideoissa on oltava näkemystä ja on pysyttävä ajan hermolla. Hullut ideat ovat usein parhaita.

Operaatio Visalan kaltaista kokeilevaa yritystoimintaa soisi syntyvän myös muille aloille. Voisi kuvitella, että taide sen kaikissa muodoissaan voisi synnyttää vastaavia. Kyse on lopulta oivaltamisesta ja luovuudesta, ja niitähän löytyy erityisesti juuri taiteiden kanssa tekemisissä olevista henkilöistä.