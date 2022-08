24.8.2022

Pian taas pääsee äänestämään. Nyt en puhu ensi kevään eduskuntavaaleista, vaan jo sitä ennen ovat seurakuntavaalit.

Minusta äänestäminen on jännittävää. Vaalien alla on mukava vertailla eri puolueiden tai ehdokaslistojen välisiä eroja ja yhteneväisyyksiä omiin mielipiteisiini, pohtia edeltä, ketä äänestän ja vaalien jälkeen, menikö ääni oikeaan osoitteeseen.

Äänestäminen on yksi harvoista asioita, joka on meille kaikille täydellisen tasapuolinen oikeus ja samalla mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Vaaleissahan kaikilla on tarkalleen saman verran vaikuttamismahdollisuutta eli yksi ääni. Ääniä ei kasaannu kenellekään varallisuuden, yhteiskunnallisen aseman tai jonkun muun eroavuuden perusteella.

Äänioikeuden käyttämättä jättäminenkin on oikeus. Se ei kuitenkaan ole protesti ketään tai mitään vastaan, koska joku sitä valtaa kuitenkin käyttää. Silti jokainen saa päättää itse, äänestääkö vaaleissa vai ei. Pakottaa ei voi ketään.

Itse olen äänestänyt kaikissa vaaleissa, joihin olen ollut oikeutettu. Olen antanut ääneni niin presidentinvaaleissa, eduskuntavaaleissa, kunnallisvaaleissa, seurakuntavaaleissa kuin erilaisissa osuuskuntavaaleissa ja missä kaikessa sitä onkaan voinut äänestää. Ajattelen, että henkilö, joka äänestää, on oikeutettu myös kritisoimaan tehtyjä päätöksiä. Jos tekee päätöksen olla äänestämättä, täytyy sen jälkeen vain tyytyä muiden tekemiin ratkaisuihin, olivatpa ne millaisia tahansa.

Parhaillaan seurakuntavaaleihin etsitään ehdokkaita, jotka tuntuvat olevan hakusalla. Voisitko sinä asettua ehdolle, jos kuulut evankelisluterilaiseen kirkkoon?

Seurakunnissahan tehdään paljon tärkeää ja arvokasta työtä, kuten lapsi- ja nuorisotyötä, diakonia- ja musiikkityötä hengellisen työn lisäksi. Seurakunnilla on myös merkittäviä omaisuusmassoja ja talouden tasapainossa pitäminen näinä aikoina vaatii myös omat osaajansa. Kaikille siis löytyy mielenkiinnon kohteita, eikä ehdokkaan tarvitse tietää kaikesta kaikkea, sillä jokainenhan meistä oppii uutta.

Ollaan aktiivisia. Asetutaan ehdolle ja jos ei, niin käydään ainakin äänestämässä. Vaikka sinun oma ehdokkaasi ei tulisikaan valituksi, tukee äänesi valitsemiasi arvoja.