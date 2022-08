Kallion alueella on liikkeellä useita koronavirusvariantteja – Iäkkäiden sairaalahoidon tarve on hieman lisääntynyt

Koronaepidemiatilanne on vaihdellut kesän aikana Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella. Terveydenhuollon koronanäytteenotossa positiivisia testituloksia on todettu kesän aikana noin 50–180 viikossa. Vain osa koronaan sairastuneista käy virallisessa koronatestissä, joten todelliset tartuntamäärät ovat suurempia.

Kallion alueella on liikkeellä useita koronavirusvariantteja. Peruspalvelukuntayhtymän tiedotteessa muistutetaan, että tauti leviää nyt helposti. Uusien virusvarianttien myötä sairastuminen uuteen varianttiin voi tapahtua jopa vain kaksi kuukautta edellisen infektion jälkeen. Valtaosa tartunnoista on lieväoireista, mutta myös vakavia oireita esiintyy osalla sairastuneista. Iäkkäiden ihmisten sairaalahoidon tarve on hieman lisääntynyt.

Hengitystieinfektioista kärsiviä potilaita hoidetaan erityisjärjestelyin muun vastaanottotoiminnan yhteydessä kaikissa Kallion kunnissa. Hengitystieinfektio-oireisen potilaan tulee soittaa vastaanotolle etukäteen, jolloin hänelle annetaan puhelimessa toimintaohjeet.

Vaikka yleisestä maskisuosituksesta on luovuttu, maskien käyttöä suositellaan riskiryhmille tilanteissa, jos turvavälejä ei pystytä pitämään. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä maskia käytetään edelleen lähikontaktissa asiakkaisiin ja potilaisiin.

Kallion alueella järjestetään tällä viikolla koronarokotuspäivät tiistaina kello 9-14 Sievissä ja kello 12-16 Alavieskassa, keskiviikkona kello 9-15 Ylivieskassa sekä perjantaina kello 9-15 Nivalassa.

