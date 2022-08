19.8.2022

Perinteinen metsästyskausi käynnistyi toista viikkoa sitten kyyhkysjahdilla, ja huomenna alkaa vesilintujen metsästys.

Sadat harrastajat Kalajokilaakson alueeltakin ovat tänä viikonloppuna ja monet vielä pitkälle syksyyn sorsajahdissa. Muidenkin riistaeläinten, kuten jäniksen ja kanalintujen metsästys käynnistyy vähitellen syksyn aikana. Jahtikausi huipentuu hirvenpyyntiin.

Kalajokilaaksossa ovat erinomaiset luontaiset olosuhteet niin vesilintujen kuin muunkin riistan metsästykselle. Syksy on siis sadonkorjuun aikaa myös riistan osalta, joten maaseudulla kuuluu tulevien viikkojen ja kuukausien aikana laukauksia, jotka kuuluvat vuodenkiertoon.

Vastuulliset metsästäjät huomioivat saaliseläinkantojen lisäksi ympäristön, jossa metsästävät ja toiset luonnossa liikkujat.

Metsästys on tarkkaan säännelty harrastus, jossa harrastajilla täytyvät olla luvat kunnossa ja kokeet suoritettuina. Metsästäjien suureen määrään nähden rikkomuksia ilmenee lopen harvoin ja nekin johtuvat enemmän tietämättömyydestä kuin tahallisuudesta.

Metsästykseen liittyviä onnettomuuksia sen sijaan on tapahtunut viimeistenkin vuosien aikana. Ikävimmät onnettomuudet ovat johtaneet jopa kuolemaan, kuten muutama vuosi takaperin, kun metsästäjä ampui kansallispuiston polulla pyöräilleen maastopyöräilijän, koska luuli tätä kanalinnuksi.

Metsästäjien on hyvä muistaa, että ihmiset liikkuvat luonnossa nykyisin aiempaa enemmän. Korona-aika johdatti metsään ja yleensäkin luontoon kulkijoita, joita siellä ei aikaisemmin ole liikkunut. Luonnossa liikkumiseen liittyvät harrastuksetkin ovat monipuolistuneet.

Ennen aseen laukaisemista metsästäjän on enemmän kuin kerran varmistettava, että tähtäimessä on varmasti eläin, jota on pyytämässä.

Toisaalta retkeilijöiden, marjastajien ja sienestäjienkin on syytä muistaa, että näin syksyllä he eivät ole yksin metsässä ja luonnossa yleensäkin. Liikkeellä ovat myös jahtiporukat.

Värikäs pukeutuminen on halpa henkivakuutus tähän vuodenaikaan metsässä liikkujalle, eikä ylimääräisen äänen pitämisestäkään ole nyt haittaa, koska pesintäaika on ohi.