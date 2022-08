Puukaupan tilanne on lupaava metsänomistajien kannalta: Mänty- ja kuusitukin sekä kuitupuun hinta on noussut alkuvuodesta



Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan mukaan puumarkkinat ovat olleet normaaliin tapaan rauhalliset lomakaudella heinäkuussa. Loppukesä syksyä kohti on kuitenkin odottavan toiveikas.

Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan mukaan puumarkkinat ovat olleet normaaliin tapaan rauhalliset lomakaudella heinäkuussa. Loppukesä syksyä kohti on kuitenkin odottavan toiveikas.

Syksyn puukauppojen tilanne on lupaava metsänomistajien kannalta. Puun hintataso on kohonnut alkuvuodesta ja metsäyhtiöiden puustamaksukyky on poikkeuksellisen hyvä, Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala ry kertoo tiedotteessaan.