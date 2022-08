Anne Mattila toivoo pääkirjoituksessa, että jokaisessa kylässä olisi oma kylänmies tai "Matti"

Tiedättekö, miltä tuntuu, kun huomaa kevättalvella paksun lumikerroksen lähtevän talon katolla liikkeelle ja alkavan painaa 80-luvulla rakennettua etupihan kuistia kasaan? Minä tiedän. Hirveä hätähän siinä tulee.

Kymmenkunta vuotta sitten soitin kuvatussa tilanteessa kiireiselle puolisolleni töihin, vaikka tiesin jo edeltä, että mitäpä hän voisi lähes paljain käsin tehdä asian hyväksi. Onneksi kuitenkin soitin, sillä hänellä oli heti ratkaisu: "Soita Matille."

Matti on meidän kylän nimittämätön kylätalkkari. Hän auraa traktorilla talvella tiet ja niittää kesällä ojien pyörtänet, ajaa puut metsästä ja tarvittaessa kaataakin ne. Hänellä on pieni kaivinkone, joka on juuri sopiva erilaisiin pihahommiin. Parasta on kuitenkin hänen avuliaisuutensa. Hän on valmis pyhäaamuna hinaamaan luminietokseen juuttuneen auton, jotta pääsen töihin tai hän on valmis käymään tarkistamassa tilanteen, kun itse olemme reissussa ja myrsky iskee kotikulmille ja kaataa ison kuusen sähkölangalle.

Vähäkangas-Pylväs kyläyhdistyksellä on puolestaan "kylänmies". Hän on Petri Vähäkangas, joka auttaa kyläläisiä erilaisissa pienissä askareissa, kuten puiden kannossa, nurmikon leikkuussa, kaupassa käynnissä, remonteissa ja niin edelleen. Seuraavalta aukeamalta voit lukea tarkemmin, mitä kaikkea kylänmies tekee ja millaisella ajatuksella.

Petri on kylänsä palkkaama työntekijä, Matti tekee töitä yrittäjänä. Tällaisia kylänmiehiä, kylätalkkareita tai miksi ikinä heitä kutsutaankaan, tarvittaisiin joka kylässä. Kylissä on erilaisia tarpeita, joihin tarvitaan monipuolista osaajaa ja joskus on vielä kiire. Välttämättä kyse ei ole isosta asioita, eikä aina tarvita edes koneita. Vähemmälläkin selviää.

Kylillä, joilla on esimerkiksi vapaa-ajanasuntoja, on tarvetta mökkitalkkarille tai henkilölle, joka käy kastelemassa kasvimaat silloin, kun omistajat eivät pääse paikalle. Tällainen kylänmies, tai miksipä ei myös -nainenkin voi piipahtaa sovitusti ikäihmistenkin luona. Se lisää kotona asumisen mahdollisuutta ja tuo turvaa ikäihmiselle, mutta myös omaisille, jotka tietävät, että mummo tai pappa saavat säännöllisesti huolenpitoa ja tarvittaessa apua kotiinsa.

Kaiken lisäksi yhteiskunta tulee vastaan työllistämisessä, koska työn laskutuksesta voi hakea kotitalousvähennystä verotuksessa.