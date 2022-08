Vihelä hankki menestyshevosensa velipojan



Kalajokinen Mika Vihelä täydensi hevoskalustoaan hankkimalla lupaavasti kilpailu-uransa aloittaneet All In Soxin Norjasta. Kuvituskuva.

Kalajokinen Mika Vihelä täydensi hevoskalustoaan hankkimalla lupaavasti kilpailu-uransa aloittaneen All In Soxin Norjasta. Ostoksen taustalla oli myös lukkarinrakkautta, sillä All In Sox on Vihelän menestyshevosen Martin De Bosin nelivuotias puoliveli.