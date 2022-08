12.9.2022

Tasa-arvoon tähtäävä perhevapaauudistus astui voimaan tämän kuun alusta. Suurin muutos tapahtui siinä, että uudessa laissa ei erotella lapsen äitiä ja isää, kuten aikaisemmassa. Laki on nyt sukupuolineutraali. Enää ei puhuta äitiys- tai isyysrahasta, vaan vanhempainpäivärahojen uudet nimet ovat erityisraskausraha, raskausraha ja vanhempainraha.

Yksi uudistuksen tarkoituksista on jakaa vapaat tasaisemmin vanhempien välillä ja siten edistää tasa-arvoa. Uudistus tarkoittaa samalla myös tasa-arvoa työelämään.

Uusi malli tuo joustoa vapaiden pitämiseen. Kumpikin vanhempi saa 160 vanhempainrahapäivän kiintiön, josta enintään 63 vanhempainrahapäivää on mahdollista luovuttaa toiselle vanhemmalle, muulle huoltajalle, omalle puolisolle tai toisen vanhemman puolisolle. Yhden vanhemman perheissä lapsen vanhempi saa molemmat kiintiöt.

Toivottavasti perhevapaa uudistuksen myötä vapaat ja vastuu lapsen hoidosta jakautuvat tasaisemmin naisten ja miesten välillä. Kelan mukaan isät ovat pitäneet vuonna 2020 vain kymmenen prosenttia kaikista vanhempainrahapäivistä.

Toivottavasti uudistus lisää vanhempien välistä tasa-arvoa myös työelämässä, koska naisten perhevapaat ovat heikentäneet naisten urakehitystä, näkyneet palkassa ja loppuviimein myös eläkkeessä.

Yhtenä syynä naisten pitkiin perhevapaisiin on ollut käsitys siitä, että korkeampaa palkkaa ansaitsevan vanhemman ei kannata jäädä hoitamaan lasta kotiin. Naisillahan on usein pienempi palkka kuin miehillä. Todellisten tulojen laskeminen perhevapaiden ajalta on monimutkaista. Bruttotulot jokainen pystyy laskemaan helposti, mutta käteen jäävän nettotulon laskeminen verotuksen jälkeen on jo lähes mahdotonta suurimmalle osalle. Onneksi tulojen laskemista helpottamaan ollaan kehittämässä sovellusta.

Rahan, talouden, uran ja vastuiden jakamisen rinnalle on syytä nostaa myös molempien vanhempien oikeus nauttia omasta lapsestaan, nähdä vauva-ajan huima kehitys sekä luoda suhde lapseen hoitamalla tätä kotona. Molempien vanhempien on hyvä nähdä ja ymmärtää, että kotona lapsen kanssa oleminen voi olla joskus jopa rankempaa kuin päivätöissä.