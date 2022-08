Pörhön Autoliike Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu – Nykyinen toimitusjohtaja jatkaa hallituksen puheenjohtajan pestissä

Pörhön Autoliike Oy:n toimitusjohtajan paikalle nousee syyskuun ensimmäinen päivä Timo Hannuksela, yhtiö tiedottaa. Pörhön Autoliike Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Matti Pörhö jatkaa Pörhö yhtiöiden eli Pörhön Autoliike Oy:n sekä Pörhö Kiinteistöt Oy:n kokopäivätoimisena puheenjohtajana.

Tiedotteen mukaan Hannuksela on toiminut yrityksen Oulun yksikön aluejohtajana, yrityksen kaupallisena johtajana ja useissa muissa tehtävissä yhtiössä.

Pörhön Autoliike Oy on pohjoissuomalainen perheyhtiö. Sen myymälöitä on ympäri Suomea ja myös pohjalaismaakunnissa: Ylivieskassa, Kokkolassa ja Pietarsaaressa. Lisäksi sen tytäryhtiö MB-Mobile Oy:n yksi toimipaikoista on Kokkola.

Tiedotteen mukaan Pörhö yhtiöiden liikevaihto on noin 230 miljoonaa euroa.