"Tämä on kuitenkin minun pitkäaikainen haaveeni, enkä ole katunut päivääkään" – Alavieskalaisen Jenita Tilviksen valokuvaharrastus johti oman yrityksen perustamiseen



Jenita Tilvis on harrastanut valokuvaamista jo pienestä pitäen.

Alavieskalainen Jenita Tilvis on ammattivalokuvaaja, jonka valokuvanäyttely on esillä Alavieskan kirjastossa elokuun ajan. Kyseessä on hänen ensimmäinen näyttelynsä.