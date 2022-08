Kesän erikoinen sää ihmetyttää – Oulaistelainen sääekspertti Aarne Juhonsalo: "Meillä on nyt sama ilmasto kuin Hämeessä oli aikaisemmin"



Tämän kesän sää on ollut merkillinen, kertoo oulaistelainen maanviljelijä Aarne Juhonsalo, joka on kirjannut sää- ja luontohavaintoja Oulaisten Ohinevalla vuodesta 1952 lähtien. Kesä on hänen mukaansa ollut selvästi keskimääräistä lämpimämpi siitäkin huolimatta, että välillä on ollut viileämpiä jaksoja.