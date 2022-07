Anne Mattila iloitsee pääkirjoituksessa siitä, että Alavieskaan tulleiden ukrainalaisten perusarki on alkanut rullata: "He ovat päässeet hakemaan ja tekemään työtä sekä saamaan palkkaa, jolla tulla toimeen."

29.7.2022

Toisaalla tässä lehdessä on laaja artikkeli siitä, kuinka keväällä Ukrainasta Alavieskaan saapuneet pakolaiset ovat saaneet elämänsä käyntiin uudessa maassa ja sopeutuneet pieneen pohjoispohjalaiseen kuntaan.

Artikkelin lukemalla voi päätellä, että järkyttävistä tapahtumista huolimatta ukrainalaiset ovat sopeutuneet uuteen maahan yllättävänkin hyvin. Kaikki heistä ovat saaneet jo oman henkilötunnuksensa ja aikuiset verokorttinsa, joiden avulla he ovat päässeet hakemaan ja tekemään työtä sekä saamaan palkkaa, jolla tulla toimeen. Lapset ovat päässeet kouluun.

Ukrainalaisille on syntynyt myös ystävyyssuhteita suomalaisten kanssa, he ovat päässeet harrastamaan ja tutustumaan kulttuuriin. Iloinen perhetapahtumakin on ehditty jo kokea. Perusarki töineen ja harrastuksineen on auttanut sopeutumisessa.

Haastattelusta paistaa ukrainalaisten kiitollisuus saadusta avusta ja tuesta tilanteessa, jolloin heidän on pitänyt aloittaa elämä kokonaan alusta. He tulivat Suomeen tyhjin käsin, mutta ihmisten auttamisen halun ansiosta he saivat ruokaa syödäkseen, vaatteita ylleen ja katon päänsä päälle. Elämä täällä jatkuu hieman toisella tavalla kuin heidän kotimaassaan, mutta kun perusasiat ovat kunnossa, kaikki elämisen edellytykset ovat olemassa.

Haastattelussa nousee esille myös turvallisuus. Äiti on iloinen siitä, että tytär on voinut viettää syntymäpäivänsä ilman pelkoa pommituksista. Liikuttavaa.

Suomalaiset ovat lahjoittaneet miljoonia euroja rahaa ja rekkalasteittain elintarvikkeita ja erilaisia tavaroita sekä Ukrainaan jääneille että Suomeen tulleille. Ukrainan kohtalo kouraisi syvältä heti, kun Venäjä hyökkäsi maahan. Vain pari sukupolvea aikaisemmin Suomi oli vastaavassa tilanteessa.

Auttamisinto on kuitenkin hiipunut ja vapaaehtoisten määrä laskenut sodan pitkittyessä. Sotaan ja ihmisten hätään on turruttu. Toinen syy on varmasti kustannustason jyrkkä nousu Suomessa Ukrainan sodan ja Venäjä-pakotteiden seurauksena. Tavallisilla kotitalouksilla rahaa kuluu jokapäiväiseen elämiseen enemmän kuin vielä talvella.

Pitää muistaa, että meillä asiat ovat kuitenkin hyvin. Toivottavasti avustusinto elpyy, sillä Ukrainan kriisi ei ole ohi.