Työttömien määrä vähentynyt Pohjois-Pohjanmaalla: Jokilaaksojen pienin työttömyysaste löytyy Reisjärveltä – Katso oman kuntasi tilanne täältä

Kesäkuun aikana Pohjois-Pohjanmaalla on ollut avoinna 12 100 työpaikkaa, mikä on 700 enemmän kuin vuosi sitten. Työtä on runsaasti tarjolla etenkin ravintola-alan, rakennusalan, sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä myynnin tehtävissä.

Jouni Nikula