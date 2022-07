27.7.2022

Ylivieskan kartingradan kunnostus Huhmarissa on valmis ja se saa arvoisensa avauksen ensi viikonloppuna, kun Pohjanmaa cupin osakilpailu kaasutellaan noin 50 kuljettajan voimin.

Kartingradan kunnostaminen on osa laajempaa Huhmarin liikunta-alueen kehittämistä. Tarkoituksena on taata kartingharrastuksen jatkuvuus ja kilpailujen järjestäminen nykyaikaisissa olosuhteissa.

On hienoa, että kaupunki satsaa erityisesti nuoria kiinnostavaan vauhdikkaaseen lajiin. Hyvä asia on myös se, että Rieska-Leader on lähtenyt tukemaan hanketta. Radan asfaltointi on aina merkittävä investointi, puhumattakaan nyt, kun öljyn korkea hinta nostaa radan päällystyskustannuksia. Se oli kuitenkin välttämätön toimenpide säännöllisin välein.

Harrastajat ovat tehneet myös valtavasti talkoita oman harrastuspaikkansa eteen, eivätkä ole odottaneet kaupungilta valmiita olosuhteita. Kypärännosto siitä teille.

Karting on autourheilun suurin nuorisolaji. Siellä luodaan pohjaa ja tehdään perusharjoittelua myöhempää autourheilu-uraa varten, vaikka lajia harrastetaan vielä aikuisenakin.

Kaikki menestyneet Formula 1 -luokan suomalaiskuljettajat ovat aloittaneet harrastuksensa juuri kartingin parista. Se on vaatinut heiltä periksiantamatonta työtä silloinkin, kun kaikki ei ole mennyt nappiin, mutta se on vaatinut myös muun perheen järkkymättömän tuen.

Vanhempien merkitys tämän lajin parissa on suuri. He toimivat niin mekaanikkoina, huoltajina, kaluston kuljettajina kuin pitkälle myös harrastuksen rahoittajina. Autourheilu pelkkänä hauskana harrastuksenakin maksaa kohtuullisen paljon, puhumattakaan, kun uralla edetään pidemmälle.

Kunnostettu kartingrata antaa laajan alueen nuorille kuljettajille mahdollisuuden kaasutella, vaikka tulevaisuuden kimiräikkösiksi. Hyväkuntoiselle radalle tullaan ajamaan pidemmänkin matkan päästä.

Joidenkin mielestä autourheilu ei ole urheilua lainkaan. Vähättelevä asenne kertoo lähinnä siitä, että puhuja ei tunne kyseisiä lajeja.

Voin vakuuttaa, että kilpa-auton ratissa tarvitaan niin fyysistä voimaa kuin psyykkistä kestävyyttä. Jos jompi kumpi pettää kilpasuorituksen aikana, tehdään helposti ajovirheitä, jotka kostautuvat tuloksissa. Joka tätä ei usko, menköön kokeilemaan.