Kalajoen kesäteatteri viihdyttää komedialla – "Monta kertaa katsoja saa todeta, että Portugalin aurinko on todellakin kuuma"



Inka (Elise Lund) ja Vonne (Terttu-Liisa Kotka) ovat sitä mieltä, että Portugalin Algarve on oivallinen paikka eläkepäivien viettoon.

Kalajoen kesäteatterin 24. kesä on uuden komedian kesä, Kalajoen kesäteatteri kertoo tiedotteessaan. Helena Anttosen ”Pullo cavaa ja aurinkoa” on tuore teksti ja sitä on esitetty menestyksellisesti muun muassa Helsingin kaupunginteatterissa muutama vuosi sitten.