Ravustuskausi käynnistyy torstaina. Valtakunnallisesti odotetaan hyvää saalista. Mertoihin toivotaan jäävän miljoonia saksiniekkoja.

Valitettavasti jokilaaksojen alueella ei ole aihetta suuriin saalisodotuksiin. Alueen pääuomat Kalajoki ja Pyhäjoki tuottavat vähän rapuja, mikä näkyy myös ravustajien määrässä. Onneksi sentään muutamassa sivujoessa tilanne on pääuomia parempi, mistä kiitos kuuluu rapuvesien hoitajille ja niiden puolesta puhujille.

Perinteisesti alueen paras ravustusjoki on ollut Vääräjoki Sievin ja Kalajoen alueella. Sen rapukanta vaikuttaisipalautuneen vuoden 2015 rapuruttoa edeltäneelle tasolle.

Muita kohtuullisia rapujokia ovat takavuosina olleet Malisjoki Nivalassa ja Piipsanjoki Oulaisissa. Niistä osaavat ravustaja saattavat löytää saalista nytkin, mutta rapujoeksi kumpaakaan ei voi kehua, eikä paluuta entiseen ole odotettavissa.

Tilanne oli toinen vanhempieni nuoruusvuosina. Moni hankki tuolloin itselleen tarpeellisia asioita, kuten vaatteita, polkupyörän tai koulunkäyntirahat, ravunpyynnistä hankkimillaan tuloilla.

Myöhemminkin ravustaminen tarkoitti useille jokivarsien asukkaille loppukesän juhlaa, kun mertoihin mönkineet täysimittaiset ravut keitettiin isossa padassa tillien kera ja ryystettiin syödä makoisiin suihin porukalla.

Oulaisissa viriteltiin 1990-luvulla ja vielä tämän vuosituhannen alkuvuosina Rapukarnevaali-tapahtumaa, johon liittyi paljon muutakin kuin rapujen syöntiä. Idea oli hyvä, vain päähenkilöt eli alueen omat ravut puuttuivat kattauksista. Ne korvattiin ulkomailta tuoduilla ravuilla. Yleensä joku ravustajista toi sentään muutaman kasvattamansa tai joesta pyytämänsä ravun näytille, mutta syödä niitä ei raskittu, eikä niitä olisi niin paljoa ollutkaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Rapukarnevaalien ansiosta opin kuitenkin syömään rapuja oikeaoppisesti. Siitä lähtien meidän perheessä on pyritty pitämään jonain loppukesän hämyisenä ja lämpimänä iltana rapukekkeritystävien kanssa. Hyvä seurahan on yksi tärkeimmistä asioista rapujen syömisessä. Nälkäähän niillä ei siirretä. Meillä on aina ollut hauskaa, vaikka rapulaulut ovat jääneet laulamatta ja ravutkin olemme pyytäneet kaupan pakastealtaasta. Koristetillit ja sormienpesukuppien viinimarjanlehdet ovat sentään olleet omasta takaa.

Suosittelen hauskojen rapukekkereiden viettämistä muillekin kuin heille, joiden kuntavaakunassa on rapu.

Anne Mattila

anne.mattila@kalajokilaakso.fi