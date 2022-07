Tapahtumien kesää on odotettu – "Kynnys mittavien rajoitusten tai sulkujen palauttamiseen on hyvin korkealla", kirjoittaa Ismo Kunelius pääkirjoituksessaan

15.7.2022

Elämme parhaillaan keskikesän kiivainta tapahtuma-aikaa.

Viime viikkoina Kalajokilaaksossakin on järjestetty laajalla skaalalla erilaisia yleisötapahtumia, ja meno jatkuu myös tänä viikonloppuna.

Kalajokilaakson ydinlevikkialueella järjestetään useita tapahtumia, joihin on lupa odottaa sankkoja yleisöjoukkoja, mikäli sää ei heittäydy ulkoilmajuhlia ajatellen mahdottomaksi. Ylivieskassa alkavat perjantaina lestadiolaisen Rauhan Sanan kolmipäiväiset Suvijuhlat, jotka kokoavat väkeä laajalta alueelta.

Sievin Muttimarkkinat tekevät lauantaina paluun pakolliselta koronatauolta. Järjestäjät odottavat suosittuun tapahtumaan 1 500 vierasta. Lauantaina vietetään myös Alavieskan markkinapäivää, joka lienee ainakin yleisömäärältään meneillään olevien Alavieska-päivien huipennus.

Nivalassa eletään Kapinaviikkoa, ja Uikon Taikaa -kaupunkifestareiden nimekkäiden esiintyjien odottaisi kokoavan yhteen suuria yleisöjoukkoja.

Tässä vain muutamia mainitakseni...

Koronarajoitukset ovat koetelleet pitkään tapahtumajärjestäjiä, mutta tänä kesänä tapahtumat ovat tehneet paluun laajalla rintamalla.

Yleisön reaktioista päätellen tapahtumia on todellakin odotettu, vaikka ostokäyttäytyminen on muuttunut sellaiseksi, että lippujen hankkiminen jätetään entistä enemmän viime tinkaan. Korona-aikoina konsertteja ja tapahtumia jouduttiin perumaan niin usein, että lippujen ennakkomyynti ei ole entisellään. Kansa on tullut entistä varovaisemmaksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos muistuttaa omalla tahollaan, että koronavirus on yhä täällä ja kertoo torstaina antamassaan tiedotteessa varautuvansa sosiaali- ja terveysministeriön kanssa jo syksyyn. Koronatartuntojen ilmaantuvuus on alkukesän aikana kasvanut useimmissa EU-maissa – joissakin huomattavasti. "Suomessa koronatartuntojen tapausilmaantuvuus on pysynyt kesäkuun alusta asti vakaana. Kun huomioidaan tilanne muissa EU-maissa, on mahdollista, että tartuntamäärät nousevat myös Suomessa jo loppukesän aikana.", THL toteaa.

Viruksen uudet alavariantit tosin näyttäisivät aiheuttavan entistä vähemmän taudin vakavaa muotoa.

Päättäjät eivät halua tässä tilanteessa puuttua suurten tapahtumien järjestämiseen, ja kynnys mittavien rajoitusten tai sulkujen palauttamiseen on hyvin korkealla. Sellainen vaatisi varmasti melko massiivisen käännöksen koronatilanteessa.

Korona on keskuudessamme ja sen kanssa on opittava elämään.