Kesäjuhlaa pukkaa – olisiko syytä puhua aikatauluista? kysyy Ismo Kunelius pääkirjoituksessaan

Heinäkuu on paikallisten kesäjuhlien kulta-aikaa näillä leveysasteilla.

Kalajokilaaksossa juhlat tai juhlaviikot ovat jo osittain päässeet vauhtiin – ja jatkoa seuraa laajalla rintamalla.

Kalajoella tapahtui viime sunnuntaina useammassakin paikassa, kun Jokelan pappilan vieressä vihittiin käyttöön Alice ja Vilho Kiviojan nimikkopuisto ja Rautiossa paljastettiin Raatihuoneen kellotorni. Kahden näinkin merkittävän tapahtuman ajoittuminen samalle päivälle on herättänyt myös keskustelua Kalajoella.

Kellotornin paljastus joka tapauksessa käynnisti perinteisen Rautio-viikon, joka jatkuu matalan kynnyksen tapahtumien merkeissä ensi sunnuntaihin saakka.

Perjantaina pärähtävät Oulaisissa käyntiin Wanhan Woiman Waltakunnalliset Weteraanikonepäivät, joita vietetään jo 29:nnen kerran. Weteraanikonepäivät ovat kasvaneet vuosien saatossa yhdeksi alueen suurimmista kesätapahtumista, jonne virtaa väkeä ympäri maata.

Kolmipäiväisiä konepäiviä vietetään vuosittain eri teemoilla. Tällä kertaa teemana on Kultainen 60-luku. Järjestäjien yleisötavoite on tänäkin vuonna 20 000 kävijää, joten ison mittaluokan tapahtumasta on kyse.

Näillä näppäimillä alkaa Nivalan Kapinaviikko, joka nimestään huolimatta kestää yli viikon.

Ensi viikonloppuna pääsevät vauhtiin myös Alavieska-päivät, joiden merkeissä riittää monenlaista tapahtumaa aina seuraavaan sunnuntaihin saakka. Alavieska-päivien suosituinta antia lienevät markkinat, jotka ovat ohjelmassa lauantaina 16. heinäkuuta.

Kuinka ollakaan samana päivänä ja vieläpä samaan aikaan vietetään Sievin suurinta kesätapahtumaa – Muttimarkkinoita. Sievin Muttimarkkinat ovat jo käsite, ja ne keräävät kansaa laajemmaltakin alueelta.

Tässä olisi pieni hoksautuksen paikka kotiseutu- ja kesäjuhlien järjestäjille. Pienellä alueella järjestäjien kesken olisi paikallaan keskustella hieman etukäteen kesätapahtumien aikatauluista, sillä varmasti olisi kaikkien etu, jos samantyyppisiä tapahtumia ajoitettaisiin eri päiville. Siitä hyötyisivät sekä yleisö että järjestäjät.

Ismo Kunelius

ismo.kunelius@kalajokilaakso.fi