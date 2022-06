"Ylivieska on erittäin hedelmällinen kaupunki elinvoimajohtajan näkökulmasta" – Uuden elinvoimajohtajan Juho Niemelän positiivinen kuva Ylivieskasta vain vahvistuu



Ylivieskan uusi elinvoimajohtaja Juho Niemelä, 29, on aloittanut juuri työnsä Ylivieskassa. Aloitus on ollut hänen mukaansa vauhdikas, ja hän on jo päässyt työnsyrjään kiinni, mutta vielä on luvassa perehdytystä ja työkavereihin tutustumista.