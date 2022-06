"Huh hellettä – ja asian kääntöpuoli" – Aikamme säätila ja ilmastonmuutos ovat Ismo Kuneliuksen pääkirjoituksen ytimessä

Viime päivinä olemme saaneet jälleen nauttia helteisistä säistä. Kaikille helteet eivät kuitenkaan ole nautintoa, vaan joillekin ne ovat suoranaista piinaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos varoittaa kansalaisia hellesäiden aiheuttamista suurista terveysriskeistä. THL muistuttaa, että kuumasta säästä ja helleaalloista voi aiheutua vakavia terveyshaittoja erityisesti ikääntyneille ja pitkäaikaissairauksista kärsiville.

Keskiviikon Kalajaskassa kerromme terveysviranomaisten ohjeita siitä, millaisilla toimilla jokainen voi huojentaa oloaan kuumassa säässä.

Viime vuosina olemme saaneet tottua siihen, että helleaallot saattavat olla pitkiä ja poikkeuksellisenkin lämpimiä. Tosin poikkeuksellinen alkaa olla jo väärä termi, jos ne ovat toistuvia.

Esimerkiksi Yle uutisoi alkuviikolla, että viime kesän pitkä hellejakso aiheutti noin 400 ennenaikaista kuolemaa. Se on liki kaksi kertaa enemmän kuin mitä liikenteessä kuolee vuosittain.

Yksi syy pitkien ja kuumien hellejaksojen taustalla on ilmastonmuutos.

Arvioitua kovemmalla vauhdilla edennyt ilmastonmuutos tekee luonnonilmiöistä entistä epävakaampia. Pelkkien sääolojen aiheuttamien terveysriskien lisäksi tämä kehitys lisää myös erilaisista sääilmiöistä johtuvia onnettomuuksia, kuten metsäpaloja, myrskytuhoja ja tulvia.

Ilmastonmuutos on yksi merkittävä ratkaisuihin vaikuttava tekijä päätöksenteossa. Tässäkin asiassa tärkeiden päätösten on lähdettävä ylhäältä, mutta meillä jokaisella on myös omat pienet mahdollisuutemme vaikuttaa.

Näillä helteillä ne mahdollisuudet voivat olla myös lyhyen tähtäimen ratkaisuja. Meillä kaikilla on hyvässä muistissa Kalajoen Raution viime kesän tuhoisa metsäpalo, jonka syttymissyytä on puitu käräjäoikeudessa ja oikeuden päätös saadaan viikon päästä.

Olipa se tuomio mikä hyvänsä, niin vastaavaa tuhoa ei toivon mukaan tarvitse näillä säillä nähdä ainakaan ihmisen huolimattomuuden takia.

Ismo Kunelius

ismo.kunelius@kalajokilaakso.fi