Pelastuslaitos etsii ihmistä vedestä Kalajoella – Toimitus seuraa



Ämmän sataman kohdilla soutuvene on ankkurissa keskellä jokea. Veneessä on kalastusvälineitä, joten oletuksena on, että veneestä on tippunut ihminen veteen, kerrotaan Jokilaaksojen pelastuslaitokselta.