"Osastohoidossa on ollut enintään pari koronapotilasta kerrallaan" – Kallio kertoo koronatilanteen helpottumisesta, Ylivieskan rokotuspaikka vaihtuu heinäkuussa

Ylivieskassa, Nivalassa, Sievissä ja Alavieskassa toimiva peruspalvelukuntayhtymä Kallio kertoo maanantaina antamassaan tiedotteessa, että sen alueella koronavirustartuntojen määrä on vähentynyt entisestään.

– Tartuntoja todetaan nyt noin 50 viikossa. Osastohoidossa on viime viikkoina ollut enintään pari koronapotilasta kerrallaan. Yhteydenotot koronaneuvontaan sekä näytteenottojen määrät ovat niinikään vähentyneet. Myös A-influenssaa on enää vähän liikkeellä.

– Tilanteen helpottamisesta huolimatta koronatartuntoja esiintyy alueellamme edelleen. Jos perheessä on koronapositiivinen, hänen tulee välttää kodin ulkopuolisia kontakteja, mutta esimerkiksi perheen oireettomat lapset ja nuoret voivat ulkoilla ja harrastaa tavalliseen tapaan. Neuvolaan ei kuitenkaan voi tulla, jos perheessä on koronatartunta. Jos lapsella on neuvola-aika, kun perheessä on koronaa, neuvola-aika siirretään myöhemmäksi, opastaa Kallio tiedotteessaan.

Hengitystieinfektioista kärsiviä potilaita hoidetaan muun vastaanottotoiminnan yhteydessä, mutta erityisjärjestelyin.

– Hengitystieinfektio-oireisen potilaan tulee soittaa vastaanotolle etukäteen, jolloin hänelle annetaan puhelimessa toimintaohjeet. Suosittelemme käyttämään toimipisteissämme maskia ja noudattamaan hyvää käsi- ja yskimishygieniaa.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion koronanäytteenotossa ei testata oireettomia. Matkustamisen vuoksi testiin tulee hakeutua yksityiselle palveluntarjoajalle.

Koronatilanteen kehittymistä seurataan Kalliossa myös kesällä, ja tilanteen muutoksista tiedotetaan tarvittaessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee neljättä koronarokoteannosta 80 vuotta täyttäneille ja hoivakodeissa asuville iäkkäille, iäkkäille koti- tai omaishoidon piirissä oleville sekä muille iäkkäille, joiden terveys ja toimintakyky ovat heikentyneet, ja jotka eivät pärjää yksin kotona. Neljäs rokoteannos voidaan antaa, kun kolmannesta annoksesta on kulunut vähintään kolme kuukautta. Peruspalvelukuntayhtymä Kallio tarjoaa neljättä rokoteannosta yli 65-vuotiaille hauraille ja monisairaille henkilöille, jotka eivät pärjää yksin kotona.

THL suosittelee viidensiä koronarokoteannoksia 12 vuotta täyttäneille, joiden immuunipuolustus on voimakkaasti heikentynyt.

Koronarokotusten walk in -rokotuspäivät jatkuvat kesällä Kallion alueella. Heinäkuun alussa Ylivieskan rokotuspaikka siirtyy seurakuntakoti Mariasta neuvolaan.