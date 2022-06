Toiset puhuvat, toiset tekevät – "Purnaamiseen käytetyn energian voisi ohjata vaikkapa tekemiseen", kirjoittaa Ismo Kunelius pääkirjoituksessaan, jonka aiheena ovat Ylivieskan uudet kuntoportaat

17.6.2022

Torstai-iltana vietettiin Ylivieskan Huhmarkallion ulkoilualueella uusien kuntoportaiden avajaisia.

Kyseessä ovat Kalajokilaakson mittapuilla tarkasteluna pitkät kuntoportaat, jollaisia ei näille kulmille voisi juuri muualle rakentaakaan. Huhmarin mäki antoi kuitenkin hyvät puitteet myös tällaisen liikuntapaikan rakentamiseen.

Ylivieskassa on jo aiemmin ollut yhdet kuntoportaat liikuntakeskuksen ulkoilureitin varrella Hyypänkalliolla. Huhmarin uudet portaat mahdollistavat monta astetta kovemman porrastreenin, mikä luonnollisesti johtuu suuresta kokoerosta, kun näitä kahta mäkeä verrataan toisiinsa.

Huhmarin hyvin suunnitellussa ja toteutetussa kokonaisuudessa on 202 porrasta 150 metrin matkalla. Korkeuseroa portaissa on 32 metriä ja matkalle mahtuu neljä tasannetta.

Huhmarin kuntoportaat ovat hyvä esimerkki siitä, että aina ei tarvitse odottaa valmista. Hyvin usein törmää siihen, että harrastajat vaativat kaupungilta liikuntaolosuhteiden tai muiden harrastepaikkojen rakentamista. Kaupunki ei tietenkään pysty vastaamaan kaikkiin vaatimuksiin, mikä on välillä johtanut vuodesta toiseen jatkuvaan kritiikkiin.

Aina löytyy niitä, jotka osaavat omasta mielestään parhaiten sanoa, mitä kaupungin pitäisi rakentaa ja mitä ei.

Purnaamiseen käytetyn energian voisi ohjata vaikkapa tekemiseen.

Ylivieskan Kuula on tunnetusti ollut yksi sellainen seura, josta on löytynyt oma-aloitteisuutta. Ja kun porukka on tarttunut toimeen, on alkanut myös tapahtua. Tästä löytyy lukuisia esimerkkejä urheiluseuran laajan lajikirjon monelta eri osastolta.

Yksi niistä löytyy nyt Huhmarkalliolta, jossa urheiluseura on ollut koordinoimassa useiden eri vapaaehtoistahojen yhteistä ponnistusta. Tuloksena on uusi ja näyttävä liikuntapaikka, joka on kaiken kansan käytössä.

Tämän(kin) työn Kuula toteutti leader-hankkeena. Tärkeässä roolissa oli jälleen Väinö Haapakoski, jolla on kokemusta vastaavista projekteista. Talkootyön osuus oli avainasemassa.

Tämäkin liikuntapaikka odottaisi vielä kaikessa rauhassa tekijäänsä, mikäli vapaaehtoiset eivät olisi pistäneet tuulemaan. Nyt se valmistui jopa etuajassa.

