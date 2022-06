Kaupunki pesee kasvojaan – "Monet viime aikojen ratkaisut vievät Ylivieskan keskustaa entistä viihtyisämpään suuntaan", painottaa Ismo Kunelius pääkirjoituksessaan

Tämä kesä on vilkasta aikaa Ylivieskan tie- ja puistoalueiden rakentamisessa.

Perjantain Kalajokilaaksossa kerromme tarkemmin muun muassa Ylivieskan uuden Kauppatorin rakentamisesta, yhdestä puistokohteesta sekä uuden Taanilan koulun lähialueen mittavista liikennejärjestelyistä.

Yksi tänä kesänä alkava rakennus- ja purkukohde on rautatieaseman kupeeseen tuleva uusi Kauppatori, joka on keskustan kaupunkikuvan kannalta hyvinkin tärkeä hanke.

Uuden torialueen tieltä saavat väistyä puisen kasarmialueen huonokuntoisimmat talot. Suojeltavia kasarmin rakennuksia taas peruskorjataan.

Ison kohteen työt on aikataulutettu siten, että uusi Kauppatori on määrä saada käyttöön ensi vuoden syksyllä. Tähtäimessä on vuoden 2023 Kauppojen yö.

Se olisikin sopivan suuri kansanjuhla testaamaan uuden torin kapasiteetin, sillä tapahtumat ovat olleet yksi merkittävä tekijä alueen suunnittelussa.

Vielä ehtii myös vaikuttaa tulevan Kauppatorin ilmeeseen. Ylivieskan kaupungin ja 95-vuotissynttäreitään viettävän paikallismedia Kalajokilaakson järjestämässä kilpailussa kaikki saavat esittää, mikä sopisi uuden torin kohtaamispaikaksi – ylivieskalaisuutta kuvastavaksi symboliksi, jonka edessä voisi napata vaikka selfien. Kilpailuaika umpeutuu keskiviikkona 15. kesäkuuta pidettävässä toritapahtumassa. Ehdotuksia on saanut jättää sähköisesti kaupungin nettisivuilla tai kirjastossa.

Yksi asia on kuitenkin varmaa.

Uuden Kauppatorin valmistuttua Ylivieskan asemanseutu saa aivan uudenlaisen ilmeen. Havainnekuvat alueesta viestittävät sitä, että kaupunki näyttäytyy tulevaisuudessa huomattavasti nykyistä viihtyisämpänä niin omille asukkailleen kuin junan ikkunasta maisemia katselevillekin.

Ulkoisilla viihtyvyysseikoilla on merkitystä. Sen kaupunki on todistanut muun muassa joen ja sen ranta-alueiden kohentamisella puskittuneesta rummakosta kaiken kansan olohuoneeksi, joka ilahduttaa niin kesällä kuin talvellakin.

Monet viime aikojen ratkaisut vievät kaupungin keskustaa entistä viihtyisämpään suuntaan.

Ismo Kunelius

ismo.kunelius@kalajokilaakso.fi