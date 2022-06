"Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä" – Alavieskan Hangaskurunkankaan tuulivoimaloiden ympäristövaikutusten selostus on nyt nähtävillä, yleisötilaisuus on tiistaina



Alavieskan Hangaskurunkankaalle on tulossa yhdeksän tuulivoimalaa. Jukka Lehojärvi

Prokon Wind Energy Finland Oy suunnittelee yhdeksän myllyn tuulivoimapuistoa Alavieskaan Kalajoen kuntarajan välittömään läheisyyteen. Hangaskurunkankaan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostus on nyt nähtävillä.